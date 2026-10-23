Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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23.10.2026 22:46:38
Stock Market Today, Oct. 23: Bloom Energy Falls on Cash Flow Concerns Despite Record Q3 Revenue
Bloom Energy (NYSE:BE), a solid-oxide fuel cell systems provider, closed at $193.30, down 11.24%. Investors are locking in profits as the company reports negative operating cash flow and faces heavier expansion spending after an earnings beat-and-raise.
Trading volume reached 34.7 million shares, coming in about 117% above its three-month average of 15.9 million shares. Bloom Energy IPO'd in 2018 and has grown 672% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,623, down 0.53%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,955, down 0.21%. Among stationary fuel cells and distributed onsite power systems for commercial and data center customers, Plug Power closed unchanged at $1.38, and FuelCell Energy closed at $11.11, down 4.06%.
Bloom Energy's solid-oxide fuel cell systems are an ideal solution for data center power needs. That helps explain why revenue soared 138% year over year in the third quarter. Investors were anticipating the growth, though, and some investors have decided to cash out after shares have soared more than 122% this year, even considering today's drop.
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