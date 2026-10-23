Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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23.10.2026 23:00:35
Stock Market Today, Oct. 23: SpaceX Achieves Rare Double Upgrade to Buy on AI Growth
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, a launch services, satellite broadband, and space infrastructure provider, closed at $147.49, up 1.89%. Premarket analyst upgrades and regular-session coverage of tower-lease talks helped keep investors focused on growth and mobile ambitions.
Trading volume reached 109.4 million shares, coming in nearly 1% above its three-month average of 99.4 million shares. Space Exploration Technologies IPO'd in 2026 and has fallen 8% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.52% to 7,623, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.21% to 25,955. In aerospace, defense, and satellite communications, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $52.60, up 2.69%, and AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) finished at $39.79, up 2.63%, as space-linked peers drew steady attention.
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