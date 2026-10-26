Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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26.10.2026 22:30:00

Stock Market Today, Oct. 26: AI Optimism Lifts Nasdaq as Tech Stocks Rebound

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 0.70% to 7,677, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.82% to 26,169 as AI optimism returned, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) edged up 0.28% to 52,362, diverging from Friday's energy-driven session as oil prices retreated.

Gold prices rose 0.46% to $4,026.30 as of U.S. market close and the 10-Year Treasury yield rose 0.04% to 5%, with investors favoring Real Estate and Technology stocks while Communication Services shares faced selling pressure.

Surgery Partners (NASDAQ:SGRY) soared 48% on reports of a majority-stake takeover negotiation, while Lumentum (NASDAQ:LITE) jumped 8% following a bullish price target initiation. Conversely, Meta Platforms (NASDAQ:META) fell 2% after filing to raise capital for AI infrastructure, and Petrobras (NYSE:PBR) plunged 14% following election results in Brazil.

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