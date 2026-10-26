Surgery Partners Aktie

Surgery Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007

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26.10.2026 21:37:18

Stock Market Today, Oct. 26: Surgery Partners Skyrockets 48% on $5.7 Billion HealthSpan Acquisition

Surgery Partners (NASDAQ:SGRY), an outpatient surgery center operator and ancillary care services provider, closed at $23.25, up 47.62%. The stock jumped after reports of a $5.7 billion all-cash acquisition by HealthSpan Partners, and investors are watching the deal price and regulatory steps next. Trading volume reached 58.3M shares, coming in about 1,772% above its three-month average of 3.1M shares. Surgery Partners IPO'd in 2015 and has grown 22% since going public.

S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,677, up 0.70%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,169, up 0.82%. Among outpatient surgical facilities and ancillary healthcare services peers, Tenet Healthcare (NYSE:THC) closed at $268.94, up 0.18%, while HCA Healthcare (NYSE:HCA) closed at $464.74, down 0.91%.

Surgery Partners shares soared 48% after news broke that it was being acquired by HealthSpan Partners, an affiliate of Bon Secours Mercy Health. The all-cash, $5.7 billion deal works out to $23.50 per share for existing SGRY shareholders.

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