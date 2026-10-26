UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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26.10.2026 21:43:25
Stock Market Today, Oct. 26: Vale Falls on Brazil Election Outcome and Recent UBS Target Cut
Vale (NYSE:VALE), a global iron ore, copper, and nickel mining producer, closed at $12.00, down 3.23%. The stock fell from weakness tied to Brazil's election outcome and a recent price target cut, while investors are watching Oct. 29 earnings.
Trading volume reached 92.9 million shares, coming in about 207% above its three-month average of 30.3 million shares. Vale IPO'd in 2002 and has grown 432% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,677, up 0.70%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,169, up 0.82%. Among diversified metals and mining peers, BHP Group closed at $79.13, up 1.64%, and Rio Tinto Group closed at $83.72, up 0.36%, offering a firmer read-through for iron ore-heavy names than Vale's slide.
Vale stock dipped after Brazil's election outcome, along with most Brazil-linked names. The bearish sentiment follows an analyst price cut from last week. UBS lowered its target price from $15.00 to $14.50 per share while maintaining a neutral rating late last week.
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