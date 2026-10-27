Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.10.2026 22:16:42
Stock Market Today, Oct. 27: Meta Raises Largest-Ever Equity Offering to Nearly $98 Billion to Fund AI Infrastructure Bet
Meta Platforms (NASDAQ:META), a global social networking and AI-driven digital advertising platform, closed at $620.19, down 1.64%. Investors are weighing its heavier AI spending and financing plans while watching AI infrastructure funding and returns.
Trading volume reached 50.4 million shares, coming in about 148% above its three-month average of 20.3 million shares. Meta Platforms IPO'd in 2012 and has grown 1,522% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed up 0.60% at 7,723, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 1.18% to 26,478. Among interactive media and social networking platforms, Alphabet closed at $320.58, up 1.19%, while Snap closed at $6.08, down 4.10%, as investors compared ad-demand resilience and AI spending pressure across sector rivals.
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|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
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27.10.26
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27.10.26
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|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
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|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|552,10
|-0,92%
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