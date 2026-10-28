Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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28.10.2026 21:50:11
Stock Market Today, Oct. 28: Oracle Surges on Fiscal 2030 Revenue Guidance of $225 Billion
Oracle (NYSE:ORCL), an enterprise software, cloud applications, and AI infrastructure provider, closed at $144.54, up 10.73%. Oracle jumped after its Investor Day guidance pointed to at least $225 billion in fiscal 2030 revenue. Investors are watching next for free cash flow progress and AI capex discipline.
Trading volume reached 79.1 million shares, coming in about 161% above its three-month average of 30.4 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,744, up 0.28%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,550, up 0.27%. In enterprise software and cloud infrastructure, SAP (NYSE:SAP) closed at $236.93, up 0.48%, and International Business Machines (NYSE:IBM) closed at $253.22, up 1.19%, offering a steadier peer backdrop for Oracle's bigger move.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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29.10.26
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
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28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
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28.10.26
|Oracle peilt dank KI-Boom hohes Wachstum an - Kapitalbedarf soll sinken (dpa-AFX)
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28.10.26
|Oracle rallies after telling investors its AI bet will pay off sooner than expected (Financial Times)
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28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
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28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|76 675,00
|-4,31%
|Oracle Corp.
|119,06
|-1,91%