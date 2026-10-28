Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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28.10.2026 21:50:11

Stock Market Today, Oct. 28: Oracle Surges on Fiscal 2030 Revenue Guidance of $225 Billion

Oracle (NYSE:ORCL), an enterprise software, cloud applications, and AI infrastructure provider, closed at $144.54, up 10.73%. Oracle jumped after its Investor Day guidance pointed to at least $225 billion in fiscal 2030 revenue. Investors are watching next for free cash flow progress and AI capex discipline.

Trading volume reached 79.1 million shares, coming in about 161% above its three-month average of 30.4 million shares.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,744, up 0.28%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,550, up 0.27%. In enterprise software and cloud infrastructure, SAP (NYSE:SAP) closed at $236.93, up 0.48%, and International Business Machines (NYSE:IBM) closed at $253.22, up 1.19%, offering a steadier peer backdrop for Oracle's bigger move.

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29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 76 675,00 -4,31% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 119,06 -1,91% Oracle Corp.

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