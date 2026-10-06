Corteva Aktie

Corteva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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06.10.2026 23:12:57

Stock Market Today, Oct. 6: Corteva Rallies 12% on Analyst Upgrade Following Spin Off

Corteva (NYSE:CTVA), a pure-play crop protection provider, closed at $13.91, up 12.27% after JPMorgan upgraded Corteva in premarket trading. Investors are watching how the company will fare as a stand-alone company, now separate from its seed genetics business. Trading volume reached 38.9M shares, coming in about 285% above its three-month average of 10.1M shares.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,820, up 0.59%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 27,600, up 0.45%. Among agricultural inputs peers, Bayer (OTC:BAYRY) closed at $12.45, up 0.40%, and FMC (NYSE:FMC) closed at $9.02, up 0.22%; the group stayed on investors' radar as Corteva's upgrade and index reshuffling drew attention.

It looks like Corteva is quickly becoming a Joel Greenblatt "special" of sorts following its recent separation from Vylor. While Vylor split with the "more interesting" business of seed genetics and a century-old germplasm library, Corteva's discounted, pure-play crop protection operations are worthy of not being forgotten about -- at least according to an analyst at JPMorgan.

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Corteva Inc Registered Shs When Issued 12,62 2,77% Corteva Inc Registered Shs When Issued

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