Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
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07.10.2026 23:15:37
Stock Market Today, Oct. 7: Webull Plunges 19% on House China Security Report
Webull (NASDAQ:BULL), a digital retail brokerage platform, closed at $5.89, down 19.09%. A House panel report raised China-related security concerns, and investors are watching regulatory scrutiny and customer-data risks. Trading volume reached 77.2M shares, coming in about 459% above its three-month average of 13.8M shares. Webull IPO'd in 2025 and has fallen 56% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,801, down 0.23%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 27,539, down 0.22%. Among online brokerage and digital retail investing platform rivals, Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) closed at $109.51, down 2.22%, and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) closed at $87.74, down 3.14%, as investors weighed peer-specific news and October brokerage updates.
A House panel report on Webull's ties to China sent the stock down 19% amid concerns about the potential implications on BULL shares. Some of the ties that the report found included:
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Aktien in diesem Artikel
|Webull Corporation Registered Shs
|5,26
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