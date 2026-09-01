Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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01.09.2026 23:23:56

Stock Market Today, Sept. 1: Intel Falls on Chip Stock Pressure

Intel (NASDAQ:INTC), the global chip and technology giant, closed at $88.97, down 0.60%. Higher bond yields reduced risk appetite and pressured semiconductor stocks, and it was macro rather than company-specific factors that weighed on Intel's share price. Trading volume reached 73.2 million shares, coming in about 37% below its three-month average of 115.9 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.71% to 7,631, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 1.03% to 26,100. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices closed at $459.61, down 2.36%, and Qualcomm closed at $166.61, down 2.27%, underscoring broad weakness across chipmakers.Intel traded slightly down today as fears about inflation, high Treasury yields, and a high likelihood of a September rate hike fueled a risk-off mood in markets. However, the stock did not perform as badly as its peers, and it had already started to recover in after-hours trading. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 28 640,00 -0,42% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 76,35 -0,24% Intel Corp.

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