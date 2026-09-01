Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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01.09.2026 23:23:56
Stock Market Today, Sept. 1: Intel Falls on Chip Stock Pressure
Intel (NASDAQ:INTC), the global chip and technology giant, closed at $88.97, down 0.60%. Higher bond yields reduced risk appetite and pressured semiconductor stocks, and it was macro rather than company-specific factors that weighed on Intel's share price. Trading volume reached 73.2 million shares, coming in about 37% below its three-month average of 115.9 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.71% to 7,631, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 1.03% to 26,100. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices closed at $459.61, down 2.36%, and Qualcomm closed at $166.61, down 2.27%, underscoring broad weakness across chipmakers.Intel traded slightly down today as fears about inflation, high Treasury yields, and a high likelihood of a September rate hike fueled a risk-off mood in markets. However, the stock did not perform as badly as its peers, and it had already started to recover in after-hours trading. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
01.09.26
|Umfrage ergibt Zuspruch für Sonderwirtschaftszonen (dpa-AFX)
|
25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 640,00
|-0,42%
|Intel Corp.
|76,35
|-0,24%