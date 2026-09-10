Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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10.09.2026 23:27:07
Stock Market Today, Sept. 10: Grab Holdings Slips on Atome Fintech Acquisition Reports
Grab Holdings (NASDAQ:GRAB), a Southeast Asian super-app, closed at $3.01, down 0.99%. Reports that Grab Holdings is in talks to buy Atome Financial may have pushed shares lower. Trading volume reached 77.9 million shares, coming in about 64% above its three-month average of 46.7 million shares. Grab Holdings IPO'd in 2020 and has fallen 75% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,592, down 0.58%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,082, down 0.65%. Among internet services and ride-hailing, food delivery, and digital financial services platform peers, Uber Technologies (NYSE:UBER) closed at $72.56, up 2.08%, and DoorDash (NASDAQ:DASH) closed at $201.03, up 1.92%, highlighting a split in sentiment across delivery names.
Bloomberg broke the news today that Grab Holdings is in talks to buy Atome Financial, a buy-now, pay-later (BNPL) platform based in Singapore. Company representatives did not comment. The firm has been expanding its financial services footprint and acquired Stash Financial earlier this year. It is part of a wider everything-app strategy that integrates food delivery, payments, loans, and more.
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Aktien in diesem Artikel
|Grab Holdings
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