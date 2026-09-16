Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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16.09.2026 23:09:59
Stock Market Today, Sept. 16: Intel Jumps on SK Hynix Memory-Chip Manufacturing Talks
Intel (NASDAQ:INTC), leading producer of advanced semiconductor chips and processors, closed at $101.05, up 4.03%. Reports of talks with SK Hynix (NASDAQ:SKHY) to manufacture its chips domestically in the U.S. for the first time, along with analyst target hikes, drove the gain. That moved the stock, with investors watching foundry deals and AI demand.
Trading volume reached 117.5 million shares, coming in nearly 7.4% above its three-month average of 109.5 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,552, down 0.45%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,978, down 0.01%. Among semiconductors and semiconductor equipment peers, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $512.50, up 1.65%, and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) closed at $417.72, up 1.23%, as investors kept focus on CPUs, data-center chips, and foundry services.
A deal with SK Hynix would help support Intel's growing domestic foundry investments, giving it a high-profile customer. That would also bolster Intel's plan to lead the domestic semiconductor foundry business.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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22:34
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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22:34
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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20:04
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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20:04
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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18:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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18:01
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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16:01
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|32 300,00
|4,26%
|Intel Corp.
|95,18
|8,39%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|1 125,00
|4,65%
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