Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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16.09.2026 23:09:59

Stock Market Today, Sept. 16: Intel Jumps on SK Hynix Memory-Chip Manufacturing Talks

Intel (NASDAQ:INTC), leading producer of advanced semiconductor chips and processors, closed at $101.05, up 4.03%. Reports of talks with SK Hynix (NASDAQ:SKHY) to manufacture its chips domestically in the U.S. for the first time, along with analyst target hikes, drove the gain. That moved the stock, with investors watching foundry deals and AI demand.
Trading volume reached 117.5 million shares, coming in nearly 7.4% above its three-month average of 109.5 million shares.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,552, down 0.45%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,978, down 0.01%. Among semiconductors and semiconductor equipment peers, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $512.50, up 1.65%, and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) closed at $417.72, up 1.23%, as investors kept focus on CPUs, data-center chips, and foundry services.

A deal with SK Hynix would help support Intel's growing domestic foundry investments, giving it a high-profile customer. That would also bolster Intel's plan to lead the domestic semiconductor foundry business.

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SK hynix Inc (spons. GDRs) 1 125,00 4,65% SK hynix Inc (spons. GDRs)

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