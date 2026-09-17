Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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17.09.2026 23:20:43

Stock Market Today, Sept. 17: Intel Surges 8% on Rumored SK Hynix Talks

Intel (NASDAQ:INTC), the leading chip manufacturer, closed at $108.80, up 7.67%. Shares rose after news reports yesterday of a possible tie-up with SK Hynix (NASDAQ:SKHY). They continued to rise today, even though the South Korean firm issued a statement saying that nothing has been finalized.

Trading volume reached 147.2 million shares, coming in about 35% above its three-month average of 109.0 million shares.

The S&P 500 closed at 7,638, up 1.14%, while the Nasdaq Composite finished at 26,418, up 1.69%. Among semiconductors, Advanced Micro Devices closed at $545.09, up 6.36%, and Qualcomm closed at $188.71, up 2.09%, as chip-sector strength and memory-share momentum lifted the group.

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