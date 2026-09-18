Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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18.09.2026 22:54:58
Stock Market Today, Sept. 18: Netflix Falls on Analyst Downgrade and Slashed Price Target
Netflix (NASDAQ:NFLX), a global subscription streaming platform with live content and originals, closed at $71.79, down 4.67%. Wells Fargo (NYSE:WFC) downgraded the stock and cut its target, citing weaker engagement and content concerns. Investors are next watching for earnings, second-half content, and margin trends.
Trading volume reached 87.2 million shares, coming in about 116% above its three-month average of 40.4 million shares. Netflix IPO'd in 2002 and has grown 59,888% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,650.50, up 0.17%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,523, up 0.39%. Among entertainment streaming services and subscription video-on-demand peers, Walt Disney (NYSE:DIS) closed at $102.67, down 2.54%, and Comcast (NASDAQ:CMCSA) closed at $22.74, down 0.74%, showing softer trading across the group.
On Friday, Wells Fargo analyst Steven Cahall downgraded Netflix to "underweight" and reduced the price target from $80 to $57, according to reports. That implies another 20% downside for the stock even after today's slide.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|62,59
|-4,72%
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