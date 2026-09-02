EOS Aktie

EOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 23:35:28

Stock Market Today, Sept. 2: Eos Energy Surges 19% on Google Partnership for $350M West Virginia Project

Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), a grid-scale long-duration battery storage systems provider, closed at $3.61, up 18.75%. The stock climbed following a collaboration between Alphabet's (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google and MN8 Energy. Investors are watching project spending and execution. Trading volume reached 73.1M shares, coming in about 184% above its three-month average of 25.7M shares. Eos Energy Enterprises IPO'd in 2020 and has fallen 64% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,667, up 0.47%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,218, up 0.45%. Among electrical equipment and grid-scale battery energy storage systems peers, Fluence Energy (NASDAQ:FLNC) closed at $10.56, up 1.34%, while Stem (NYSE:STEM) closed at $5.43, down 1.09%.The collaboration among the three companies will be owned and operated by power platform MN8 Energy, which will use Eos Energy's zinc-based and lithium-ion storage energy solutions to power Google's data centers. In a press release, MN8 went on to explain:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EOS Inc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu EOS Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 285,00 0,92% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 295,05 1,39% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 290,60 0,94% Alphabet C (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:58 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen