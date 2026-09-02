EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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02.09.2026 23:35:28
Stock Market Today, Sept. 2: Eos Energy Surges 19% on Google Partnership for $350M West Virginia Project
Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), a grid-scale long-duration battery storage systems provider, closed at $3.61, up 18.75%. The stock climbed following a collaboration between Alphabet's (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google and MN8 Energy. Investors are watching project spending and execution. Trading volume reached 73.1M shares, coming in about 184% above its three-month average of 25.7M shares. Eos Energy Enterprises IPO'd in 2020 and has fallen 64% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,667, up 0.47%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,218, up 0.45%. Among electrical equipment and grid-scale battery energy storage systems peers, Fluence Energy (NASDAQ:FLNC) closed at $10.56, up 1.34%, while Stem (NYSE:STEM) closed at $5.43, down 1.09%.The collaboration among the three companies will be owned and operated by power platform MN8 Energy, which will use Eos Energy's zinc-based and lithium-ion storage energy solutions to power Google's data centers. In a press release, MN8 went on to explain:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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