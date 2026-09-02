ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
02.09.2026 23:08:01
Stock Market Today, Sept. 2: Ford Gains as Investors Weigh August Sales Drop Against F-Series Strength
Ford Motor (NYSE:F), the global light-vehicle and truck maker with Ford and Lincoln brands, closed at $14.14, up 2.17%. Wednesday's session followed reports that August U.S. sales fell 10.3%. Investors will be closely watching pickup production and demand next.Trading volume reached 51.7 million shares, coming in roughly 3.1% above its three-month average of 50.2 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,667, up 0.47%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,218, up 0.45%. Among automobile manufacturers, General Motors (NYSE:GM) closed at $84.88, down 0.88%, and Stellantis (NYSE:STLA) ended at $5.27, down 1.50%, highlighting softer trading in auto peers during the session.Ford reported August U.S. sales fell 10.3%, marking an eighth straight month of year-over-year declines. Investors were encouraged, however, after the automaker said its production of the large, highly profitable "Super Duty" trucks last month reached a 20-year high. At the same time, the output of F-150 pickups reached its highest point in two years, reports CNBC. Ford was significantly affected by supplier issues due to its large aluminum bodies and other components following an aluminum plant fire late last year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
27.04.26
|Ausblick: ÅF AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|9,42
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.