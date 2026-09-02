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02.09.2026 23:08:01

Stock Market Today, Sept. 2: Ford Gains as Investors Weigh August Sales Drop Against F-Series Strength

Ford Motor (NYSE:F), the global light-vehicle and truck maker with Ford and Lincoln brands, closed at $14.14, up 2.17%. Wednesday's session followed reports that August U.S. sales fell 10.3%. Investors will be closely watching pickup production and demand next.Trading volume reached 51.7 million shares, coming in roughly 3.1% above its three-month average of 50.2 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,667, up 0.47%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,218, up 0.45%. Among automobile manufacturers, General Motors (NYSE:GM) closed at $84.88, down 0.88%, and Stellantis (NYSE:STLA) ended at $5.27, down 1.50%, highlighting softer trading in auto peers during the session.Ford reported August U.S. sales fell 10.3%, marking an eighth straight month of year-over-year declines. Investors were encouraged, however, after the automaker said its production of the large, highly profitable "Super Duty" trucks last month reached a 20-year high. At the same time, the output of F-150 pickups reached its highest point in two years, reports CNBC. Ford was significantly affected by supplier issues due to its large aluminum bodies and other components following an aluminum plant fire late last year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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