Agent Aktie

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WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004

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21.09.2026 23:23:56

Stock Market Today, Sept. 21: Meta Surges on Excitement Over Muse Personal AI Agent

Meta Platforms (NASDAQ:META), the social platforms and AI-powered digital advertising company, closed at $741.25, up 11.43%. Wells Fargo (NYSE:WFC) raised its price target to $796, and investors are watching AI progress ahead of the Meta Connect annual event this week.
Trading volume reached 48.3 million shares, coming in about 157% above its three-month average of 18.8 million shares. Meta Platforms IPO'd in 2012 and has grown 1,839% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,764, up 1.49%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 27,122, up 2.26%. Among interactive media and social networking software peers, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) closed at $354.97, up 1.55%, and Snap (NYSE:SNAP) ended at $5.70, up 3.07%.

It's been less than two weeks since Meta released its Muse AI personal agent tool, and it's already become one of the most popular interactive AI agents available. It has surpassed OpenAI's ChatGPT, Anthropic's Claude, and others for current downloads in its category on Apple's (NASDAQ:AAPL) iOS app store, according to reports.

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Meta Platforms (ex Facebook) 648,20 11,87% Meta Platforms (ex Facebook)

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