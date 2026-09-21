Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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21.09.2026 23:02:22
Stock Market Today, Sept. 21: Tech Strength Powers Nasdaq to Record Close
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 2.26% to 27,122 to set a new record close, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) climbed 1.49% to 7,765 and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) rose 0.71% to 52,049. Falling crude oil costs supported tech-heavy indexes, despite pressure on energy-related Dow components.
Gold fell 0.9% to $4,340.51 as of U.S. market close, and the 10-year Treasury yield fell 0.04% to 4.96%. Communication and technology stocks led the sector gainers, while energy and basic materials lagged.
Advanced Micro Devices jumped almost 10%, hitting an intraday $1 trillion market capitalization as semiconductor demand accelerated. Meta Platforms soared over 11% as its Muse AI agent took the top download spot on Apple's app store, and Wells Fargo raised its price target on the stock.
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