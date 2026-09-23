IonQ Aktie

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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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23.09.2026 23:07:49

Stock Market Today, Sept. 23: IonQ Surges on Quantum Breakthrough and Nvidia Partnership

IonQ (NYSE:IONQ), a full-stack trapped-ion quantum computing provider, closed at $42.54, up 4.42%. It rose after a real-time error-correction breakthrough and a research-center collaboration with Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Trading volume reached 69.9 million shares, coming in about 233% above its three-month average of 21.0 million shares. IonQ IPO'd in 2021 and has grown 294% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.75% to 7,706, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.13% to 26,936. Among quantum computing hardware, software, and cloud-access services peers, Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) closed at $16.00, down 3.12%, and D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) closed at $16.81, down 4.27%, as the group tracked IonQ's decoder news.

IonQ defied a tech downturn today on company-specific news, prompting investors to bet that its quantum computing developments signal a leadership position in the space. The company announced a breakthrough in error decoding with what it called "the industry's first end-to-end real-time quantum error correction decoder that runs on a single standard off-the-shelf central processing unit (CPU)."

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Aktien in diesem Artikel

IonQ 37,27 4,78% IonQ
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.

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