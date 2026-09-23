IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
23.09.2026 23:07:49
Stock Market Today, Sept. 23: IonQ Surges on Quantum Breakthrough and Nvidia Partnership
IonQ (NYSE:IONQ), a full-stack trapped-ion quantum computing provider, closed at $42.54, up 4.42%. It rose after a real-time error-correction breakthrough and a research-center collaboration with Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Trading volume reached 69.9 million shares, coming in about 233% above its three-month average of 21.0 million shares. IonQ IPO'd in 2021 and has grown 294% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.75% to 7,706, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.13% to 26,936. Among quantum computing hardware, software, and cloud-access services peers, Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) closed at $16.00, down 3.12%, and D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) closed at $16.81, down 4.27%, as the group tracked IonQ's decoder news.
IonQ defied a tech downturn today on company-specific news, prompting investors to bet that its quantum computing developments signal a leadership position in the space. The company announced a breakthrough in error decoding with what it called "the industry's first end-to-end real-time quantum error correction decoder that runs on a single standard off-the-shelf central processing unit (CPU)."
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
06.08.26
|IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Vervielfachungschance: Warum diese Quanten-Computing-Aktie deutlich steigen könnte (finanzen.at)
|
07.05.26
|IonQ wächst kräftig und schlägt Analystenschätzungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|37,27
|4,78%
|NVIDIA Corp.
|197,64
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.