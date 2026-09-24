BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
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24.09.2026 23:07:12
Stock Market Today, Sept. 24: BlackBerry Lifts Fiscal 2027 Guidance on Record QNX Revenue
BlackBerry (NYSE:BB), a security software and vehicle-embedded systems provider, closed at $8.72, up 4.06%. The stock rose after premarket Q2 results beat estimates and management lifted full-year fiscal 2027 guidance. Investors are next watching automotive software demand and QNX growth. Trading volume reached 43.2M shares, coming in about 134% above its three-month average of 18.4M shares. BlackBerry IPO'd in 1999 and has grown 354% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,704, down 0.03%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,939, up 0.01%. In cybersecurity and embedded software for automotive, enterprise, and government customers, sector rivals Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) closed at $389.92, down 0.86%, and CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) closed at $259.67, down 1.07%, after recent AI-security and guidance updates kept the group in focus.
BlackBerry reported Q2 earnings that soared past analysts' expectations on Thursday, with sales and adjusted EBITDA rising 26% and 81%, respectively. The company's "crown jewel," QNX unit, delivered 27% sales growth and continues to dominate the automotive software niche.
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