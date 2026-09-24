Jupiter Aktie

Jupiter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C0S3 / ISIN: GB00B53P2009

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24.09.2026 23:33:48

Stock Market Today, Sept. 24: Oracle Stock Dips As it Issues Force Majeure Notice on Project Jupiter Data Center

Oracle (NYSE:ORCL), an enterprise cloud software and AI infrastructure provider, closed at $139.53, down 3.48%. Oracle fell after reports said it sent a force majeure notice tied to its New Mexico Project Jupiter data center, while investors await December earnings. Trading volume reached 56.2M shares, coming in about 68% above its three-month average of 33.4M shares.

S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,704, down 0.03%, while Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,939, up 0.01%. Among enterprise application software, database software, and cloud infrastructure peers, Salesforce (NYSE:CRM) closed at $238.40, up 0.35%, while ServiceNow (NYSE:NOW) closed at $137.81, down 2.11%, showing mixed trading across the group.

Oracle stock dropped 3.5% today after the company sent a force majeure notice to Stack Infrastructure, the developer of a massive data center overlay (Project Jupiter) in New Mexico. With ORCL stock already leaning heavily upon debt to fund its AI ambitions, the company's credit default swaps hit a record high as the market took today's news as a worrying signal.

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Aktien in diesem Artikel

Jupiter PLC 1,89 1,61% Jupiter PLC
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 75 300,00 -2,74% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 120,20 -2,24% Oracle Corp.

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