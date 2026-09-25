Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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25.09.2026 22:54:33
Stock Market Today, Sept. 25: Nike Downgraded by Bank of America, Shares Flat
NIKE (NYSE:NKE), a global athletic footwear and apparel brand, closed at $35.75, down 0.67%. Bank of America downgraded NIKE and cut its price target on the stock from $47 to $30. Investors are waiting for the Oct. 1 earnings report and for any potential guidance. Trading volume reached 34.2M shares, coming in nearly 23% above its three-month average of 27.8M shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.49% to 7,742, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.48% to 27,069. Among athletic footwear, apparel, equipment, and accessories peers, lululemon athletica (NASDAQ:LULU) closed at $101.30, down 0.33%, while Under Armour (NYSE:UAA) closed at $4.42, down 1.67%, showing mixed pressure across the category.
An analyst with Bank of America lowered their price target on Nike stock from $47 to $30 on Friday, but the apparel juggernaut's shares largely remained flat. Over the last five years, however, NKE stock has lost three-quarters of its value.
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Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Nike Inc.
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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