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WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063

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04.09.2026 23:14:42

Stock Market Today, Sept. 4: Planet Labs Dips 1% Despite Earnings Beat, Full-Year Guidance Raise

Planet Labs PBC (NYSE:PL), a daily satellite imagery and geospatial analytics provider, closed at $18.11, down 1.28%. Shares slipped after mixed premarket analyst updates, following Thursday's earnings beat and guidance raise. Trading volume reached 30.8M shares, coming in about 182% above its three-month average of 10.9M shares. Planet Labs PBC IPO'd in 2021 and has grown 83% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.39% to 7,718, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.29% to 26,507. Among aerospace & defense -- satellite-based earth observation and geospatial analytics peers, BlackSky Technology (NYSE:BKSY) closed at $20.50, down 0.63%, while Satellogic (NASDAQ:SATL) ended at $4.64, up 0.22%, underscoring a mixed session for the group.It was an excellent Q2 for Planet Labs as sales rose 58% and the company delivered a surprise positive adjusted EPS of $0.02 -- both above Wall Street's expectations. However, the stock slid 1% on mixed analyst price target changes and subsequent evaluations today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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