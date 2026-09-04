Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
04.09.2026 23:14:42
Stock Market Today, Sept. 4: Planet Labs Dips 1% Despite Earnings Beat, Full-Year Guidance Raise
Planet Labs PBC (NYSE:PL), a daily satellite imagery and geospatial analytics provider, closed at $18.11, down 1.28%. Shares slipped after mixed premarket analyst updates, following Thursday's earnings beat and guidance raise. Trading volume reached 30.8M shares, coming in about 182% above its three-month average of 10.9M shares. Planet Labs PBC IPO'd in 2021 and has grown 83% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.39% to 7,718, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.29% to 26,507. Among aerospace & defense -- satellite-based earth observation and geospatial analytics peers, BlackSky Technology (NYSE:BKSY) closed at $20.50, down 0.63%, while Satellogic (NASDAQ:SATL) ended at $4.64, up 0.22%, underscoring a mixed session for the group.It was an excellent Q2 for Planet Labs as sales rose 58% and the company delivered a surprise positive adjusted EPS of $0.02 -- both above Wall Street's expectations. However, the stock slid 1% on mixed analyst price target changes and subsequent evaluations today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Planet Labs
|
02.09.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Planet Labs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 176,00
|-0,17%
|Planet Labs
|15,60
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.