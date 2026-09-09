Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.09.2026 22:53:22
Stock Market Today, Sept. 9: Apple Unveils iPhone Duo Foldable and iPhone 18 Pro with AI Upgrades
Apple (NASDAQ:AAPL), the leading global consumer electronics and device maker, closed at $315.34, down 0.28%. Investors weighed the foldable iPhone debut and Siri upgrades, while watching AI progress and the product cycle response.
Trading volume reached 64.7 million shares, coming in nearly 2% above its three-month average of 53.7 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,636, down 0.48%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,253, down 0.64%. In hardware and software technology, sector rivals Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $491.65, down 0.47%, and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) closed at $330.65, down 2.28%, as investors tracked AI competition pressure around Apple.
Apple held its first major launch event with new CEO John Ternus today, and investors got to see the company's first foldable phone. The company also unveiled new iPhone, AirPods, and Apple Watch models.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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10.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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10.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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10.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Underperform' - Ziel 263,66 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 160,00
|0,08%
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
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