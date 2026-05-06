AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
06.05.2026 15:46:12
Stock Market Today (LIVE): AMD Steps Out of Nvidia's Shadow
Today's Highlights📌 Top story -- scroll down for more updates9:20 am -- AMD +14.3% in pre-market tradingContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.05.26
|NYSE-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|347,60
|-2,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.