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WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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20.03.2026 00:29:05
Stock markets rattled and energy prices soar after strikes on Qatar gas hub
Oil and gas prices have risen again after fresh strikes hit key infrastructure in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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