Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
23.01.2026 17:37:55
Stock Of The Day: Is Netflix About To Rebound?
This article Stock Of The Day: Is Netflix About To Rebound? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Netflix says Paramount bid ‘doesn’t pass sniff test’ as Warner battle intensifies (Financial Times)
|
22.01.26
|Netflix-Aktie sinkt: "Outperform"-Rating bekräftigt - Bernstein-Einstufung (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|72,82
|2,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.