Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
18.02.2026 22:08:23
Stock Of The Day: Is Palantir Finally Reversing?
This article Stock Of The Day: Is Palantir Finally Reversing? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Palantir CEO Alex Karp has his head in the clouds (Financial Times)
|
15.02.26
|Palantir-Aktie im Fokus: CEO Alex Karp verteidigt ICE-Kooperation und Regierungsaufträge (finanzen.at)
|
12.02.26
|Palantir-Aktie fällt dennoch deutlich: Vormachtstellung im Verteidigungssektor ausgebaut (finanzen.at)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|114,24
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.