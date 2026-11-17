PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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17.11.2026 16:34:24
Stock of the Day: Is Pepsi About to Break Out?
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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12.11.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine PepsiCo-Anlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
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11.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
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22.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|13 640,00
|1,11%
|PepsiCo Inc.
|128,94
|-3,13%
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