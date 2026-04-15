Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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15.04.2026 19:31:32
Stock Of The Day: Will Amazon Make A New All-Time High?
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Nachrichten zu Amazon
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14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
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14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
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14.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple (dpa-AFX)
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10.04.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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