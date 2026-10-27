DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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27.10.2026 14:40:23
Stock of the Day: Will DoorDash Reverse and Head Higher?
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Nachrichten zu DoorDash
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26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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23.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts (finanzen.at)
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23.10.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: DoorDash verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.10.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.at)
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.