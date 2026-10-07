Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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07.10.2026 21:35:04
Stock of the Day: Will Home Depot Continue to Trend Lower?
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|14 430,00
|2,20%
|Home Depot
|255,10
|0,10%
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