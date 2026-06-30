Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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30.06.2026 16:08:27
Stock Of The Month: Applied Materials Notches Best Rally Since 1975
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29.06.26
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Analysen zu Applied Co Ltd
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|Applied Co Ltd
|4 050,00
|0,00%
|Applied Materials Inc.
|641,50
|5,91%
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