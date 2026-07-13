The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.07.2026 15:53:00
Stock pickers know they can’t outsmart the market. That doesn’t stop them from trying.
How to satisfy your inner trader without derailing your long-term investment goals.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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