Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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20.07.2026 07:30:00
Stock Price Projections and History: The Bullish and Bearish Takes for SpaceX Stock Over the Next 12 Months
Price targets and history don't provide a guarantee on where a stock can trade, but they can help investors think about weighing risks against rewards. For Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, that may be especially useful now as the stock is trading under $125 per share as of this writing.Over the next 12 months, analyst price targets suggest the SpaceX stock price could climb over 80%, but history may have something different in mind for where SpaceX heads next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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