Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

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29.04.2026 02:43:00

Stock Showdown: Rivian or Lucid -- Which Is the Better Buy?

Despite some automakers scrapping or delaying their electric vehicle (EV) plans, the sector is still expected to grow in the years ahead. Fortune Business Insights projects the global EV market will climb from roughly $892 billion in 2025 to over $2 trillion by 2032.The bigger opportunity, however, may be in the autonomous vehicle (AV) market, which could be worth $41 trillion by 2034. Not only may the autonomous vehicle market be a bigger opportunity, but building the software needed for a car to drive itself can be a higher-margin business.For two companies with plummeting stock prices over the last several years -- Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) and Lucid Group (NASDAQ: LCID) -- executing on emerging opportunities in autonomous driving could help reverse those losses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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