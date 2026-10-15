Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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15.10.2026 19:10:01
Stock Split Watch: Is Eli Lilly Next?
Eli Lilly (NYSE:LLY), as a pharmaceutical stock, may be seen as a source of safety for investors — patients need their medicines, and this provides a certain level of revenue stability regardless of the economic backdrop. But in recent times, this company has also become a growth player thanks to its leadership in a space generating high demand: the weight loss drug market.
Lilly, the seller of blockbuster GLP-1 drugs, has seen revenue take off, and that has prompted both cautious and more aggressive investors to pile into the stock. The company has seen its stock advance more than 300% over five years, and in recent months, it reached record levels, trading above $1,200.
Today, with a stock price of more than $1,160, could a stock split be next on the company's agenda? Let's find out.
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Nachrichten zu Eli Lilly
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
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14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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06.10.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.09.26
|Eli Lilly-Aktie stabil: Zepbound schneidet bei Gewichtsreduzierung besser ab als Wegovy (Dow Jones)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 118,20
|0,07%
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