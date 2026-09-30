Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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30.09.2026 12:21:00
Stock-Split Watch: Is Nebius Next?
Shares of neocloud specialist Nebius Group (NASDAQ: NBIS) have jumped by 183% in 2026 as of this writing, and the good news for investors is that the stock recently received a major shot in the arm from BNP Paribas.
The investment bank raised its price target on Nebius stock to $399 from $260 earlier, implying 68% upside. Analyst Stefan Slowinski believes that Nebius' impressive backlog and improved pricing of its cloud computing infrastructure will be tailwinds for the stock.
However, Nebius' incredible run this year also means that management could consider splitting the stock. Let's look at the reasons why.
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