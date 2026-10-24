Stock-Split Watch: Is Palantir Next?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has been on an incredible run. While the stock's gain of roughly 13.5% is roughly in line with the rally for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), the artificial intelligence (AI) software specialist has absolutely crushed the market on a longer timeline.

Over the last five years, Palantir stock has risen roughly 714%. Meanwhile, the S&P 500's level has climbed 70.5%. With Palantir now trading at roughly $200 per share, is it likely that the company is gearing up for a stock split in the near future?

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