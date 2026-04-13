Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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13.04.2026 22:13:00
Stock traders’ ‘WTF indicator’ is going off. Why that is a bullish sign — at least for now.
Many investing professionals probably expected the S&P 500 would fall on Monday. Instead, the index rose by a full percentage point, finishing at its highest level in almost six weeks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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