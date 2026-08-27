Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
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27.08.2026 22:00:04
Stock Transaction: Powell Industries Richard Williams Sells 2,250 Shares
Richard E. Williams, Director at Powell Industries (NASDAQ:POWL), sold 2,250 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($203.05); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($213.48).Powell Industries operates is a specialized manufacturer of customized electrical apparatus and systems, with a market capitalization of $7 billion and TTM revenue of $1.2 billion. The company maintains a competitive advantage through its engineering expertise in designing bespoke power control solutions and its established relationships with utility and industrial customers requiring mission-critical electrical infrastructure. With 3,143 employees and headquarters in Houston, Powell Industries has demonstrated strong financial performance, generating net income of $190.9 million on TTM revenue while maintaining its position as a leading provider of electrical equipment and power management systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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