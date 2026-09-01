Stock Trend Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stock Trend Capital veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 150,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,05 Millionen CAD, während im Vorjahr 0,02 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at