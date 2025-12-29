Stock Trend Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stock Trend Capital veröffentlichte am 26.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Stock Trend Capital mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

