Stock Yards Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stock Yards Bancorp hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 144,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at