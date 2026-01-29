Stock Yards Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stock Yards Bancorp ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stock Yards Bancorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1,24 USD. Im letzten Jahr hatte Stock Yards Bancorp einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 146,3 Millionen USD gegenüber 133,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,75 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Stock Yards Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 564,47 Millionen USD im Vergleich zu 507,95 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at