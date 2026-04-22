Stock Yards Bancorp Aktie
WKN DE: A1120S / ISIN: US8610251048
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22.04.2026 13:38:05
Stock Yards Bancorp Inc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Stock Yards Bancorp Inc. (SYBT) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $36.59 million, or $1.24 per share. This compares with $33.27 million, or $1.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $117.64 million from $111.17 million last year.
Stock Yards Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.59 Mln. vs. $33.27 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.13 last year. -Revenue: $117.64 Mln vs. $111.17 Mln last year.
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