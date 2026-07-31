Stock Yards Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stock Yards Bancorp hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 155,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 139,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at