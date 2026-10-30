Stock Yards Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stock Yards Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 162,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at