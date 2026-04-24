Stock Yards Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stock Yards Bancorp hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Stock Yards Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 141,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at