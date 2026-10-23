ITM Power Aktie
WKN: A0B57L / ISIN: GB00B0130H42
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23.10.2026 19:00:08
Stockpickers: Aberdeen, ITM Power, Tristel
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